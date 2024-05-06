В Вихоревке Иркутской области загорелись 15 городских строений на 5 улицах

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

В Вихоревке в Братском районе Иркутской области загорелись 15 городских строений на 5 улицах после пожара в СНТ "Локомотив". Об этом в телеграм-канале сообщило областное ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что из-за порывов ветра огонь перекинулся на городские сооружения на 5 улицах. Основная часть построек – жилые дома. В настоящее время на месте ЧП работают 23 единицы техники и 50 человек.

МЧС уточнило, что в Вихоревке на базе спортивного комплекса "Таежный" развернули пункт временного размещения на 300 человек.

Пожары начались 6 мая на территории СНТ "Алюминщик", а также на дачных товариществах "Весна", "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория". Тогда стало известно о 30 загоревшихся дачных домах и хозпостройках. Позднее из-за пожаров на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации.