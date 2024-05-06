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06 мая, 21:58

Политика

Госдеп заявил, что CША признают Путина президентом России

Фото: kremlin.ru

Вашингтон не рассматривает последние выборы президента в России как свободные и справедливые, однако признает Владимира Путина в качестве российского лидера. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, его слова передает РИА Новости.

Он добавил, что представители Соединенных Штатов не будут присутствовать на инаугурации Путина 7 мая.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию российского президента пригласили всех аккредитованных в Москве глав дипведомств, в том числе представителей недружественных стран. Как рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков, приглашения не отправляли лишь лидерам иностранных государств.

До этого стало известно, что российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию инаугурации Путина. В сетке вещания указано, что церемония вступления российского президента в должность пройдет с 12:00 до 13:00 7 мая.

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