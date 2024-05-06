Госдеп: Байден дал понять, что силы США не отправятся на Украину

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ясно дал понять, что отправки сил США на Украину не произойдет. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Также он не стал комментировать заявление лидера демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хакима Джеффриса, который не исключил участие ВС США в украинском конфликте.

Ранее Джеффрис сказал, что Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт в случае падения Украины. По его словам, Вашингтон не может позволить Киеву пасть. А если это случится, то, вероятнее всего, Америка окажет финансовую поддержку и отправит в зону боевых действий своих военнослужащих, указал законодатель.