Конгрессмен Джеффрис назвал причину для ввода войск США на Украину

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В случае падения Украины США могут вмешаться конфликт, задействовав свои войска. Об этом рассказал лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.

По словам конгрессмена, Америка не может позволить Украине пасть. Если она падет, то, вероятнее всего, США окажут финансовую поддержку и отправят в зону конфликта американских военнослужащих, подчеркнул Джеффрис.

Лидер демократов отметил, что в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом США. Главной сторонницей такой линии в палате представителей является республиканка Марджори Тейлор Грин, уточнил Джеффрис.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сказал, что заминка с военной помощью США для Украины может привести к поражению Киева. Он также назвал Российскую Федерацию "экзистенциальным врагом ЕС".