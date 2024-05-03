РИА Новости: военные США в Нигере объявили повышенную готовность

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Американские военнослужащие в Нигере объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян на одной базе с американцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в силовых структурах Нигера.

Российские военные разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же служат порядка 150 итальянских солдат и свыше 100 немцев, рассказал источник СМИ.

Представитель в силовых структурах Нигера добавил, что немцы и итальянцы ведут себя спокойно. Итальянцы совершают утреннюю пробежку рядом с российскими военнослужащими. В то время как американцы всегда ходят в касках и бронежилетах, а также "крайне нервно себя ведут".

О том, что военнослужащие РФ зашли на территорию авиабазы 101 в Нигере, стало известно 3 мая. В африканской стране дислоцированы более тысячи американских солдат, целью их присутствия называется контртеррористическая деятельность.

До этого российские войска прибыли в Нигер, чтобы обучать местные силы борьбе с терроризмом. Эксперты из РФ привезли с собой учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов.