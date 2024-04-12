Специалисты из РФ прибыли в Нигер обучать местных военных борьбе с терроризмом

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Российские специалисты прибыли в Нигер, чтобы обучать местные силы борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из специалистов.

По его словам, российские эксперты привезли с собой учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов.

"У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям", – добавил собеседник агентства.

Как рассказала одна из метработников, сопровождающая специалистов, личный состав был полностью подготовлен и привит от болезней.

В середине марта СМИ писали о том, что находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяет американским военным находиться на территории страны. Отмечалось, что решение было принято после визита американских чиновников в Нигер.

Так, официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман отметил, что официальные лица США нарушили дипломатический протокол и не проинформировали правительство Нигера о составе делегации.

Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который впоследствии назвал себя новым главой государства.