Мятежные власти Нигера разорвали военное соглашение с США – СМИ

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Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяет американским военным находиться на территории страны. Об этом со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщает агентство Reuters.

"Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно", – указано в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после визита американских чиновников в Нигер на этой неделе. В делегацию вошли помощник госсекретаря США по вопросам Африки и глава Африканского командования ВC США. По словам Абдрамана, официальные лица США нарушили дипломатический протокол и не проинформировали правительство Нигера о составе делегации, а также дате ее прибытия и повестке дня.

Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который впоследствии назвал себя новым главой государства.

Новые власти Нигера заявили о риске интервенции со стороны соседних стран. Мятежники потребовали от международного сообщества не вмешиваться во внутренние дела страны. В сентябре прошлого года лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо организовали альянс для формирования коллективной обороны.



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