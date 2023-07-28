В Нигере лидер мятежных военных приостановил действие конституции страны – СМИ

Фото: ТАСС/EPA

Действие конституции Нигера от 2010 года приостановлено, глава мятежного Национального совета по защите отечества принимает полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом. Об этом сообщает портал ActuNiger.

Отмечается, что вместе с конституцией в том числе было приостановлено действие ряда институтов страны.

"Национальный совет по защите отечества временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть. Президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне", – передает портал.

В дальнейшем глава мятежных военных определит состав членов Совета, резюмировали в издании.

Ранее сообщалось, что командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани, взял ответственность за военный переворот и похищение президента страны. По его словам, мятеж произошел из-за ухудшения ситуации в области безопасности.

26 июля СМИ сообщали о мятеже, который устроили нигерские военные. Президентская гвардия удерживала главу станы Мохамеда Базума. Также в Ниамее мятежные военные открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку Базума.

Позже группа мятежников объявила о смещении президента страны с его поста, на территории Нигера ввели комендантский час, закрыли границы и запретили любую деятельность политических партий.

На следующий день, 27 июля, министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду отмечал, что Базум удерживается в своей резиденции, с ним и его семьей все в порядке.

Военное командование страны также предупредило, что любое военное вмешательство в Нигер извне грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.



Новости мира: мятежники в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии