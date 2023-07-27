В МИД Нигера заявили, что президента удерживают в своей резиденции

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Президент Нигера Мохамед Базум удерживается в своей резиденции, с ним все в порядке. Об этом заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью France 24.

"Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии", – заявил Масуду.

Он также подчеркнул, что Нигер "никогда не примет" свершившийся факт захвата власти, и призвал мятежников вернуться в строй.

Между тем в СМИ сообщили, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

О том, что президента Нигера Базума захватили мятежные военные, сообщили 26 июля. Точное количество мятежных военных неизвестно, однако журналисты заявили, что они являются солдатами президентской гвардии.

В столице Нигера мятежники открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались поддержать Базума. Полную поддержку президенту Нигера также выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Позднее военные выступили с обращением, в котором заявили о смещении Базума и введении в стране комендантского часа. Кроме того, решением мятежников были закрыты границы Нигера.

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