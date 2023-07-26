В Нигере армия выдвинула ультиматум мятежникам, отказавшимся освобождать президента – СМИ

Фото: AP Photo/Michel Euler

В Нигере мятежники отказались освобождать президента страны Мохамеда Базума, армия республики выдвинула им ультиматум. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на источники в окружении президента Нигера.

Офис президента страны отметил, что армия страны не поддерживает антигосударственный мятеж, устроенный некоторыми военными, рассказал один из источников.

"По окончании переговоров президентская гвардия отказалась освободить президента, и армия предъявила им ультиматум", – отметил он.

Вероятной причиной произошедшего могли стать намерения Базума уволить командира президентской гвардии, генерала Омара Тчиани, предположили источники в вооруженных силах Нигера.

Позже в офисе президента республики добавили, что солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.

"В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии", – написали представители офиса в официальном аккаунте в Twitter.

Подчеркивается, что армия готова к атаке на мятежников. Также в коммюнике добавили, что Базум и его семья в результате происшествия не пострадали.

"Президент республики и его семья чувствуют себя хорошо", – указано в сообщении.

Днем 26 июля сообщалось, что президента Нигера удерживают мятежники, точное количество которых неизвестно. В СМИ заявляли, что Базум ведет переговоры с восставшими военными. Также отмечалось, что рядом с офисом президента не наблюдалось военной техники, стрельбы в городе слышно не было.



Силы быстрого реагирования пытаются захватить штаб командования ВС Судана