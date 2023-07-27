Свергнутый лидер Нигера заявил, что достижения его правления удастся сохранить

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Свергнутый мятежниками лидер Нигера Мохамед Базум выразил уверенность, что его народ сохранит достижения, к которым удалось прийти во время его правления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу Базума в Twitter.

"С таким трудом завоеванные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", – сообщается в его публикации.

26 июля стало известно, что президента Нигера захватили мятежники, точное количество которых неизвестно. В СМИ заявляли, что Базум ведет переговоры с восставшими.

В Ниамее мятежники открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку президента страны.

Также сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Нигера. Он выразил ему полную поддержку на фоне мятежа.

Позднее военные Нигера заявили, что Базум смещен со своего поста, а в стране введен комендантский час, и закрыты границы.

