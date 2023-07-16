Более 10 человек погибли при нападениях на деревни в ДР Конго – СМИ

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Не менее 12 человек скончались после нападения боевиков на две деревни на территории Мамбаса в провинции Итури Демократической Республики Конго. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные источники.

По их данным, в атаках подозреваются члены группировки "Союзные демократические силы" (Allied Democratic Forces, ADF).

"Девять тел было обнаружено в пятницу в Северной Элаке, еще трое – в Апесико", – рассказал координатор НПО "Новое конголезское гражданское общество" в Мамбасе Джон Вулеверьо.

СМИ отмечает, что администратор территории Матади Муяпанди подтвердил данную информацию.

На востоке Конго дислоцируются разные повстанческие группировки. ADF создали еще в 1995 году, силы действуют в ДР Конго и Уганде, в группировку входят в том числе исламисты.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженных столкновений между регулярной армией Судана (Северная Африка) и Силами быстрого реагирования (СБР) страны в Хартуме и Мероэ погибли более 600 человек. Кроме того, нападению подвергся глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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