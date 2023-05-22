Власти ЮАР сообщили о вспышки холеры на севере столицы страны

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Вспышка холеры произошла в Претории, северном пригороде столицы ЮАР. В результате скончались 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра водных ресурсов и санитарии республики Дэвида Махлобо.

"Принимаются экстренные меры, чтобы не допустить распространения заболевания", – сказал он.

Вспышку заболевания зафиксировали накануне в Хамманскраале. До этого власти сообщали о 12 погибших от холеры, сейчас с симптомами госпитализированы 37 пациентов. Всего выявили 100 человек с подозрением на инфекцию.

Вспышка холеры началась на юге Африки весной прошлого года, эпицентром стал юг Малави. В 2023 году очаги зафиксировали в восьми странах на юге Африки. Самое большое число заболевших в Малави (58 тысяч) и Мозамбике (26 тысяч).

Холера – инфекционное заболевание, сопровождающееся диареей, которая вызывает обезвоживание и сосудистую недостаточность. Инфицирование происходит через зараженную воду или морепродукты. Вспышки холеры регулярно происходят в странах Азии и Африки. Это связано с отсутствием у большой части населения постоянного доступа к обработанной питьевой воде.

В январе 2023 года специалисты Роспотребнадзора предложили Малави методическую помощь в борьбе с холерой. Кроме того, были предложены варианты по передаче тест-систем и реагентов. Ведомство также заявило о готовности провести необходимые семинары, связанные с эпидемиологией, клиникой и диагностикой инфекций.

Также академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России быстро купируют холеру, если вдруг будет выявлен факт ее завоза на территорию страны. Специалист сделал акцент на том, что холера – кишечная инфекция, которую можно подхватить через воду, пищу или при тесном контакте.