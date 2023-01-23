Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой в ходе переговоров с Минздравом республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации малавийской стороны, первый случай заболевания холерой был зарегистрирован в марте 2022 года и на сегодняшний день количество заболевших превысило 26 тысяч человек, более 850 скончались", – отметили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, ситуация в Малави осложняется сезоном дождей, из-за которого увеличилось количество заболевших.

Специалисты Роспотребнадзора предложили Минздраву страны методическую помощь, кроме того, ведомство может организовать лабораторную диагностику и противоэпидемические мероприятия. Кроме того, были предложены варианты по передаче тест-систем и реагентов. Роспотребнадзор также готов направить в качестве помощи группу специалистов.

Ведомство также предложило Малави провести необходимые семинары, связанные с эпидемиологией, клиникой и диагностикой инфекций. На данном этапе стороны приняли решение о регулярной поддержке контакта.

Ранее академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России быстро купируют холеру, если вдруг будет выявлен факт ее завоза на территорию страны. Специалист сделал акцент на том, что холера – это кишечная инфекция, которую можно подхватить через воду, пищу или при тесном контакте.

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