В Роспотребнадзоре сообщили о достаточном резерве вакцины от холеры в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор заявил о достаточных запасах вакцины от холеры в России, сообщает "Газета.ру".

При этом в ведомстве назвали нецелесообразной вакцинацию населения страны в настоящее время.

Уточняется, что в РФ зарегистрирована холерная бивалентная химическая вакцина производства ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб", входящая в Национальный календарь профилактических прививок РФ по эпидемическим показаниям.

Ранее сообщалось, что в России не зафиксировано ни одного случая холеры, ранее отмечались единичные завозные случаи болезни.

В Роспотребнадзоре отметили, что завозные случаи холеры в настоящее время фиксируются в ряде европейских стран, в том числе граничащих с Россией. В течение последних 10 лет инфекцию выявляли в Финляндии, Украине, Казахстане, Великобритании, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Швеции, Италии, Швейцарии и Чехии. За это время в мире было зафиксировано более 4,5 миллиона случаев холеры в 97 странах.