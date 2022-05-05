Роспотребнадзор опроверг сообщения об обнаружении в питьевой воде возбудителя холеры

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Появившаяся в Сети информация о якобы обнаружении в питьевой воде возбудителей холеры ложна. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.
"По информации ведомства, в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры – в аудиосообщении женский голос просит предупредить родственников, друзей и знакомых об опасности и ни в коем случае не пить воду из крана, фильтров и чистых ключей. Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности", – отмечается в сообщении.
В настоящее время Роспотребнадзор уже усилил контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Специалисты ведомства постоянно берут пробы для исследования на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические значения.
Ранее ведомство отмечало, что на сегодняшний день в России не зафиксировано ни одного случая холеры, до этого были замечены единичные завозные случаи болезни, которые фиксировались в ряде европейских стран, в том числе граничащих с РФ.
Холера всегда была и остается одной из актуальных и наиболее опасных инфекций, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация.
Почему человечеству вновь угрожают забытые болезни
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