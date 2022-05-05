Случаев холеры в России сегодня нет – Роспотребнадзор

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На сегодняшний день в России не зафиксировано ни одного случая холеры, ранее отмечались единичные завозные случаи болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019–2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось", – говорится в материале.

В ведомстве отметили, что завозные случаи холеры в настоящее время фиксируются в ряде европейских стран, в том числе граничащих с Россией. В течение последних 10 лет инфекцию выявляли в Финляндии, Украине, Казахстане, Великобритании, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Швеции, Италии, Швейцарии и Чехии. За это время в мире было зафиксировано более 4,5 миллиона случаев холеры в 97 странах.

Холера остается одной из актуальных и наиболее опасных инфекций, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация. Роспотребнадзор регулярно проводит исследования проб воды из открытых водоемов и исследования биоматериалов для купирования рисков, связанных с холерой.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить готовность больниц на случай выявления холеры. Регионы должны предпринять дополнительные меры по повышению готовности медработников к выявлению случаев холеры и оперативному обследованию пациентов с подозрением на нее. Кроме того, необходимо усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод и отработать межведомственное взаимодействие на случай вспышки заболевания.

