Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эпидситуация по холере в России характеризуется как стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, в последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры.

Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается напряженной.

Ранее первый с 1993 года случай заболевания холерой обнаружили в Ливане. Исполняющий обязанности главы Минздрава Ливана организовал совещание, на котором участники обсудили план ведомства по предотвращению распространения подобного заболевания.

До этого глава группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза объявил о распространении вспышки холеры в Сирии. Он уточнил, что жертвами заболевания стали 33 человека. При этом в совокупности подтверждены 426 случаев заражения холерой.

В Минздраве Сирии поделились, что в большинстве случаев смерть пациентов стала следствием позднего обращения к специалистам.

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