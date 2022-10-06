Первого за почти 30 лет заболевшего холерой обнаружили в Ливане

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Первый с 1993 года случай заболевания холерой обнаружили в Ливане, сообщает министерство здравоохранения государства. 5 октября подобный случай зарегистрировали в провинции Аккар на севере страны.

"Состояние заболевшего стабильное, он получает помощь в больнице", – передает РИА Новости сообщение министерства.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Ливана организовал совещание, на котором участники обсудили план ведомства по предотвращению распространения подобного заболевания.

Ранее глава группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза объявил о распространении вспышки холеры в Сирии. Он уточнил, что жертвами заболевания стали 33 человека. При этом в совокупности подтверждены 426 случаев заражения холерой.

В Минздраве Сирии поделились, что в большинстве случаев смерть пациентов стала следствием позднего обращения к специалистам.

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