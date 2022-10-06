06 октября, 18:57В мире
Первого за почти 30 лет заболевшего холерой обнаружили в Ливане
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Первый с 1993 года случай заболевания холерой обнаружили в Ливане, сообщает министерство здравоохранения государства. 5 октября подобный случай зарегистрировали в провинции Аккар на севере страны.
"Состояние заболевшего стабильное, он получает помощь в больнице", – передает РИА Новости сообщение министерства.
Исполняющий обязанности главы Минздрава Ливана организовал совещание, на котором участники обсудили план ведомства по предотвращению распространения подобного заболевания.
Ранее глава группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза объявил о распространении вспышки холеры в Сирии. Он уточнил, что жертвами заболевания стали 33 человека. При этом в совокупности подтверждены 426 случаев заражения холерой.
В Минздраве Сирии поделились, что в большинстве случаев смерть пациентов стала следствием позднего обращения к специалистам.
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