Холеру быстро купируют при ее завозе в Россию – Онищенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России быстро купируют холеру, если вдруг будет выявлен факт ее завоза на территорию страны.

"Зимний период несвойственен для холеры, и даже если кто-то завезет нам холеру, мы ее без всяких там осложнений, закрытия, запретов быстро купируем – это мы научились делать", – передает ТАСС его слова.

Специалист сделал акцент на том, что холера – это кишечная инфекция, которую можно подхватить через воду, пищу или при тесном контакте.

"Тем не менее лучше не завозить или лучше ее не приобретать", – добавил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор заявил о достаточных запасах вакцины от холеры в России. При этом в ведомстве назвали нецелесообразной вакцинацию населения страны в настоящее время.

Уточняется, что в РФ зарегистрирована холерная бивалентная химическая вакцина производства ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб", входящая в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн призвал не бояться завоза холеры на территорию России. По его словам, это заболевание сейчас хорошо контролируется, добавил эксперт. Это инфекция, при которой очень важно общее санитарное состояние: состояние водопровода, водоснабжения, объяснил он.



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