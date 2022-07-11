Вирусолог объяснил, почему можно не бояться эпидемии холеры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал не бояться завоза холеры на территорию России, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, один случай заражения в Китае еще не значит, что инфекция дойдет до РФ. Кроме того, это заболевание сейчас хорошо контролируется, добавил эксперт.

"Это инфекция, при которой очень важно общее санитарное состояние: состояние водопровода, водоснабжения. Оно в России не такое уж плохое", – отметил Альтштейн.

Он выразил уверенность в том, что ни Россия, ни Китай не допустят дальнейшего распространения холеры.

Специалист пояснил, что эта болезнь представляла опасность раньше, когда от нее не было лекарств. Сейчас ситуация изменилась, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу, резюмировал вирусолог.

В конце июня стало известно, что жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой.

В станице провели дезинфекцию и превентивную антибиотикопрофилактику у контактных лиц, а также организовали вакцинацию животных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними.

Ранее Роспотребнадзор заявил о достаточных запасах вакцины от холеры в России.

При этом в ведомстве назвали нецелесообразной вакцинацию населения страны в настоящее время.

Уточняется, что в РФ зарегистрирована холерная бивалентная химическая вакцина производства ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб", входящая в Национальный календарь профилактических прививок РФ по эпидемическим показаниям.