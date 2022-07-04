В Роспотребнадзоре работают над улучшением экспресс-тестирования на гепатит С

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о проработке совершенствования экспресс-тестирования на гепатит С для расширения охвата.
"И мы прекрасно понимаем, чувствительность их достаточно высока, а время действия, время исполнения... ПЦР-теста – это, конечно, долго. Мы ставим себе такую задачу... или уходить на изотермическое ПЦР, или уходить на другие способы проведения экспресс-тестов для того, чтобы в самом деле говорить о скрининге. И еще раз вернусь к тому, что своей очень важной задачей мы сегодня видим совершенствование тестирования, чтобы расширить охват", – приводит РИА Новости ее слова.
Ранее в России на санитарно-карантинных пунктах усилили контроль из-за детского гепатита, который обнаружили в 12 странах. Также с большинством государств, где есть вспышки этого заболевания, ограничили авиасообщение. Как заявили в Роспотребнадзоре, риск завоза гепатита в Россию крайне низкий. На данный момент в РФ нет ни одного случая.
Роспотребнадзор заявил, что в России не было случаев гепатита неизвестного происхождения
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