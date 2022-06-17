Попова заявила, что высоких рисков по заболеваемости холерой или чумой в РФ нет

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В России нет высоких рисков по заболеваемости холерой или чумой, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее она отметила, что нужно быть готовыми к возможным осложнениям ситуации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в России из-за риска завоза чумы. В частности, необходимо проинформировать граждан о мерах профилактики чумы. Ведомство рекомендовало оценить готовность больниц в случае выявления инфицированного.

Региональным властям также поручили определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы. Обеспечить возможность проведения таких мероприятий возложили на руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.

До этого доктор биологических наук Валентин Рыльников рассказал, что в Алтайском крае и Тыве грызуны до сих пор переносят патоген чумы. Эксперт отметил, что крысиные отходы жизнедеятельности представляют опасность для человека, так как могут вызвать геморрагическую лихорадку, холеру и другие заболевания. Биолог отметил, что бороться с этим явлением можно с помощью уборки, которую стоит делать в респираторе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что в РФ созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов. Она подчеркнула, что разработаны их пилотные технологии выпуска. По ее словам, степень защиты животных от заражения, например эшерихиозом, составит около 90%. Эффективность зарубежных вакцин при этом оценивается в 26%.