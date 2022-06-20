В Роспотребнадзоре открыли горячую линию об инфекционных угрозах за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов, которые отправляются в отпуск за границу. Обращения будут обрабатывать в период с 20 по 1 июля текущего года, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В период летних отпусков Роспотребнадзор <…> проведет горячую линию по консультированию граждан по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг", – рассказали в пресс-службе.

Помощь туристам окажут специалисты территориальных органов Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии. За консультацией необходимо обращаться по телефонам, размещенным на официальных сайтах этих структур по регионам.

В Роспотребнадзоре напомнили о важности подбора оптимальной формы защиты от коронавируса, поскольку проблема распространения COVID-19 остается актуальной. Кроме того, при планировании путешествий следует заранее уточнить эпидемиологическую обстановку по распространению оспы обезьян в выбранной стране.

Ранее в ведомстве оценили ситуацию с оспой обезьян в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране нет ни одного положительного результата тестирования на данный вид инфекции.