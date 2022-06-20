Временные интервалы по ревакцинации от COVID-19 менять пока не планируется – Попова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Менять временные интервалы в рекомендациях по ревакцинации против коронавируса пока не планируется, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Кроме того, Попова пояснила, что ревакцинироваться обязательно надо перед наступлением зимы.

В настоящее время рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным.

Эксперт пояснил, что этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно. По его словам, в стране до сих пор сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим он рекомендовал россиянам проходить ревакцинацию каждые полгода.

