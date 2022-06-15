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Общество

12:44

Эффективность "Спутника V" против "Омикрона" составила 97% при ревакцинации

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективность отечественного препарата для вакцинации "Спутник V" против "Омикрон"-штамма COVID-19 составляет 97% при ревакцинации, следует из результатов исследования, которые опубликованы в медицинском издании Vaccines.

Изучение проводили эксперты ГКБ № 67 имени Ворохобова, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Специалистам удалось провести исследование состояния более тысячи москвичей.

"Согласно полученным результатам, эффективность вакцины "Спутник V" при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V" составила 97% против всех видов госпитализаций от штамма "Омикрон" и 99,4% – против критических случаев", – говорится в материале.

При этом, как следует из результатов исследования, показатель эффективности против всех видов госпитализаций после получения минимум одной дозы вакцины равен 85,9%.

По всему миру прошли вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" свыше 500 миллионов человек. И это, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, колоссальные успехи.

11 августа 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V". Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Препарат создан на изученной проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важными преимуществами вакцины, отмечают эксперты, являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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