Более 500 млн человек в мире привиты "Спутником V" – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Более 500 миллионов человек по всему миру прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Объемы поставки вакцины "Спутник" – более полумиллиарда человек в мире получили эту вакцину", – сказал он в эфире телеканала "Узбекистан 24".

По мнению Мурашко, такие успехи можно считать колоссальными.

11 августа 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V". Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Препарат создан на изученной проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важными преимуществами вакцины, отмечают эксперты, являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

