Аргентина запустит производство "Спутника V" с нуля – СМИ

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Аргентинская компания Richmond продолжает подготовку к запуску полного цикла производства российской вакцины "Спутник V", сообщает со ссылкой на источник газета Clarín.

По словам собеседника издания, деятельность по передаче соответствующих технологий не приостанавливалась, завод должен заработать в октябре или ноябре текущего года. Он также добавил, что Richmond рассматривает возможность производства на новой фабрике вакцин из США, Азии и Европы.

Также указывается, что до открытия нового завода компания может производить "Спутник V" из активного вещества, которое присылают из России. По информации газеты, пока правительство не отправляет новые заявки на данный препарат, поэтому его производство временно приостановлено.

"У нас есть в запасе 1,4 миллиона доз вакцины, и мы произвести еще больше по запросу", – сказал собеседник издания.

Ранее эпидемиолог из Аргентины Габриэла Пиовано заявила, что США и страны Евросоюза совершили ошибку, отказавшись от использования российского препарата "Спутник V".

Она подчеркнула, что американский препарат против коронавируса Pfizer является худшим из-за требований к хранению и транспортировке. Еще одним его недостатком становится рекомендация производителя по бустерной дозе спустя три месяца после второй прививки.

