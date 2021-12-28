Аргентинский эпидемиолог посчитала ошибкой отказ США и ЕC от использования "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эпидемиолог из Аргентины Габриэла Пиовано считает, что США и страны Евросоюза совершили ошибку, отказавшись от использования российского препарата "Спутник V". Об этом она заявила в интервью газете Perfil.

По мнению доктора Франсиско Хавьера Муньиса, своим решением западные власти лишили граждан очень хорошей вакцины.

Пиовано подчеркнула, что американский препарат против коронавируса Pfizer является худшим из-за требований к хранению и транспортировке. Еще одним его недостатком становится рекомендация производителя по бустерной дозе спустя три месяца после второй прививки.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала причину задержки одобрения российской вакцины "Спутник V". Она отметила, что в ВОЗ считают полученную на данном этапе информацию о российском препарате недостаточной.

В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. Он отметил, что ВОЗ могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.