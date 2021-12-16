В ВОЗ заявили, что могут одобрить вакцину "Спутник V" в первом квартале 2022 года

13:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Об этом в интервью RT заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что сфера здоровья должна находиться вне политики, поэтому в вопросе признания препарата необходимо обращать внимание не на страну его происхождения, а на его эффективность.
Клюге признался, что разделяет оптимизм Владимира Путина, полагающего, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.
"В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", – отметил руководитель Европейского регионального бюро.
Ранее сообщалось, что ВОЗ сможет начать процедуру сертификации российской вакцины после того, как РФПИ предоставит подробную дорожную карту подачи данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.
В середине декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не направила необходимую информацию в ВОЗ, поскольку у российской стороны и организации было разное понимание того, какие именно данные требуются, однако сейчас происходит постепенное движение к выполнению этих требований.
Песков выразил надежду на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин
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