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Москва 24

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В мире

13:42

В ВОЗ заявили, что могут одобрить вакцину "Спутник V" в первом квартале 2022 года

медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Об этом в интервью RT заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что сфера здоровья должна находиться вне политики, поэтому в вопросе признания препарата необходимо обращать внимание не на страну его происхождения, а на его эффективность.

Клюге признался, что разделяет оптимизм Владимира Путина, полагающего, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

"В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", – отметил руководитель Европейского регионального бюро.

Ранее сообщалось, что ВОЗ сможет начать процедуру сертификации российской вакцины после того, как РФПИ предоставит подробную дорожную карту подачи данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

В середине декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не направила необходимую информацию в ВОЗ, поскольку у российской стороны и организации было разное понимание того, какие именно данные требуются, однако сейчас происходит постепенное движение к выполнению этих требований.

Песков выразил надежду на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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