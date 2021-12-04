Инспекция ВОЗ оценит вакцину "Спутник V" не ранее января 2022 года

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Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения даст оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВОЗ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Всемирной организации здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провели встречу в конце ноября, обсудив необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", – подчеркнули в ВОЗ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения задерживает одобрение вакцины "Спутник V". По его мнению, причина кроется в бюрократических препятствиях. Других поводов для этого Россия не видит.