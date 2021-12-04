Инспекция ВОЗ оценит вакцину "Спутник V" не ранее января 2022 года

09:30
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения даст оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВОЗ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Всемирной организации здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провели встречу в конце ноября, обсудив необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.
"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", – подчеркнули в ВОЗ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения задерживает одобрение вакцины "Спутник V". По его мнению, причина кроется в бюрократических препятствиях. Других поводов для этого Россия не видит.
Песков выразил надежду на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: