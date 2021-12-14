Песков заявил, что РФ пока не предоставила информацию для сертификации "Спутника V" в ВОЗ

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Россия пока не предоставила всю нужную информацию для сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V" в ВОЗ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока не предоставили (информацию. – Прим. ред.), потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться. Поэтому мы постепенно движемся к этим требованиям <...> и надеемся на положительный результат этой работы", – цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом он подчеркнул, что в Кремле не вызывают недовольство темпы работы компетентных в этой области ведомств.

Ранее Владимир Путин заявил, что скорейшее взаимное признание вакцин и национальных сертификатов позволит быстрее возобновить глобальную активность. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.

