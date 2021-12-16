Голикова сообщила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Производители иностранных вакцин против коронавируса еще не обращались за регистрацией своих препаратов в России. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что любой производитель иностранного продукта может в установленном порядке обратиться в российский регулятор для регистрации препарата.
Ранее Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия" объявила, что россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выдача данных сертификатов означает не признание иностранных препаратов, а учет антител к инфекции.
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