Выдача сертификатов о вакцинации зарубежными препаратами не означает их признания – Песков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выдача сертификатов российским гражданам, привитым от коронавируса зарубежными вакцинами, означает не признание иностранных препаратов, а учет антител к инфекции. Об этом заявил официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

"Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и надеемся, что со временем будет положительный результат", – подчеркнул Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия" объявила, что россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела.

Таким же образом получить сертификат смогут граждане, привившиеся российским препаратом "Спутник V" за пределами страны.