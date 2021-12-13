Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Об этом сообщает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% наблюдается в Севастополе. Показатель в свыше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Голикова также отметила, что для борьбы с коронавирусом власти выделили 772 миллиарда рублей. По ее словам, в прошлом году на эти цели было направлено 586 миллиардов рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что уровень коллективного иммунитета составляет 55,7%. Голикова отмечала, что достигнуть уровня в 80% можно только с помощью вакцинации.

В России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса. За весь период умерли 289 483 человека, выздоровели 8 741 355.

