Специалисты рассказали о пользе переливания плазмы для пациентов с COVID-19

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При своевременном переливании плазмы с антителами к COVID-19 у пациентов почти на 20% снижается вероятность летального исхода. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

По словам специалистов, данная процедура также сокращает вероятность ухудшения состояния больного.

"Введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме", – говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ рекомендовала не применять переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей при лечении пациентов с COVID-19, поскольку последние данные свидетельствуют о том, что данный метод не снижает потребность в ИВЛ и не увеличивает шансы на выживание больных. Помимо этого, само по себе переливание является дорогостоящим и затратным по времени процессом, отметили в организации.