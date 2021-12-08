В Депздраве прокомментировали рекомендацию ВОЗ не переливать кровь переболевших COVID-19

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Метод переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови переболевших доказал свою эффективность. Об этом РИА Новости рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, комментируя рекомендацию Всемирной организации здравоохранения отказаться от данного способа.

По данным Депздрава, переливание плазмы с антителами позволяет снизить вероятность тяжелого течения болезни почти в два раза, а вероятность летального исхода – на 19%. Тем не менее в ведомстве признали, что применение этого метода не эффективно для пациентов в критическом состоянии.

"Исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма доноров, переболевших COVID-19, а также тех, кто привит вакциной "Спутник V" или прошел ревакцинацию, в том числе однокомпонентным "Спутником Лайт", – отметили в Депздраве.

Там также добавили, что в международной базе медицинских публикаций больше 1 300, они посвящены применению плазмы крови переболевших COVID-19 и многие из них подтверждают эффективность метода. Имеющиеся противоречия могут быть обусловлены спецификой пациентов, особенностями терапии в каждом конкретном случае или различиями процессов заготовки плазмы, заключили в департаменте.

Ранее ВОЗ рекомендовала не применять переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей при лечении пациентов с COVID-19, поскольку последние данные свидетельствуют о том, что данный метод не снижает потребность в ИВЛ и не увеличивает шансы на выживание больных. Помимо этого, само по себе переливание является дорогостоящим и затратным по времени процессом, отметили в организации.

