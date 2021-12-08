Вирусолог предложил запретить непривитым гражданам выезжать из России

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Вирусолог Сергей Нетесов предложил ввести запрет на выезд из страны невакцинированных людей. По его мнению, это будет эффективная мера против распространения коронавируса, в том числе нового штамма "Омикрон", сообщает РИА Новости.

"Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено. Внедрено только в 3–4 областях России и все", – сказал эксперт.

По его словам, все новые варианты коронавируса в Россию привозят сами граждане, заразившиеся в различных странах мира.

Он добавил, что в целом в РФ все остальные необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19 приняты, их просто надо выполнять.

Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 россиян. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может стать живой вакциной, поскольку у него снижена патогенность.