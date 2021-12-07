Вирусолог назвал "Омикрон"-штамм коронавируса живой вакциной

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" может стать живой вакциной, поскольку у него снижена патогенность, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он выразил оптимизм в том, что коронавирус прошел вторую фазу эволюции и стал менее патогенным и более заразным, что является положительным процессом.

"То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", – сказал вирусолог Ura.ru.

Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.

До этого в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19. О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

