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Общество

02:17

ВОЗ выступила против переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови переболевших

медицина общество

Фото: depositphotos/diegograndi

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не применять переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей при лечении пациентов с COVID-19. Об этом во вторник, 7 декабря, со ссылкой на штаб-квартиру ВОЗ в Женеве сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее на этот метод возлагались надежды, однако данные, которые есть на текущий момент, говорят, что переливание не снижает потребность в ИВЛ и не увеличивает шансы на выживание таких больных.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", – говорится в сообщении организации.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала, как проходит COVID-19 при новом "Омикрон"-штамме. По ее словам, есть основания полагать, что болезнь протекает в более легкой форме.

Эксперт считает, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. При этом она отметила, что рост числа госпитализаций возможен даже при легком течении болезни, а это может обернуться ростом смертности.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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