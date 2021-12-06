85% переболевших COVID-19 после выздоровления обращаются за дополнительной медпомощью

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Порядка 85% пациентов, перенесших COVID-19, вскоре после выздоровления обращаются в медицинские учреждения за дополнительной помощью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках "Российской недели здравоохранения – 2021".

По его словам, это говорит о том, что государственная программа по углубленной диспансеризации очень важна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах – прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию", – подчеркнул глава Минздрава.

За последние сутки в России подтвердили 32 136 случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 3 134 случая, в Санкт-Петербурге – 2 412, в Московской области – 2 215.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай и Москве.

Ранее сообщалось, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения оценит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года. Перед этим РФПИ необходимо представить специалистам ВОЗ подробную дорожную карту подачи данных.

