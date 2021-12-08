Ученые рассказали о роли суши при борьбе с коронавирусом

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Американские биологи выяснили, что водоросли, в которые заворачивают суши и роллы, оказывают положительное влияние при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ученые объяснили, что полисахариды водорослей окутывают белок коронавируса и не дают ему распространяться.

Биологи выразили надежду, что получится синтезировать данный элемент и создать лекарство от заболевания на растительной основе.

Ранее университет Гонконга опубликовал изображение нового "Омикрон"-штамма, полученное при помощи электронного микроскопа. Ученые сделали микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, заразившейся этим вариантом коронавируса.

На микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. На микрофотографии с большим увеличением заметны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

