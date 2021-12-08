Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "Омикрона"

Фото: med.hku.hk

Университет Гонконга опубликовал изображение нового "Омикрон"-штамма, полученное при помощи электронного микроскопа, сообщает РИА Новости.

Ученые медицинского факультета, в том числе специалисты в области патологии и вирусологии, сделали микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, заразившейся этим вариантом коронавируса. Изображение они обнародовали при малом и большом увеличении.

В первом случае на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. На микрофотографии с большим увеличением заметны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что "Омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию. По словам специалиста, при остальных вариантах коронавируса от заражения до пневмонии проходило 10–11 дней, при "Омикроне" этот срок сократился до 3–5 дней.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской Республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что в стационар из обсерватора уже госпитализировали 24 человека.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распространение в России нового штамма коронавируса "Омикрон" может привести к абсолютно любому сценарию развития эпидемической ситуации.

Он отметил, что в настоящее время кабмин завершает подготовку плана действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, обновленного с учетом появления нового штамма. Он содержит не только санитарно-эпидемиологические меры, но и предусматривает комплексные решения для защиты здоровья россиян.