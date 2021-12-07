Вирусолог оценил теорию, что "Омикрон" станет самым нетяжелым штаммом коронавируса

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Пока рано делать выводы, является ли "Омикрон"-штамм легко переносимым. Об этом рассказал доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров в эфире радио КП.

По его словам, новый вариант коронавируса имеет необычный путь возникновения, поэтому пока рано делать выводы о протекании заболевания.

"Например, вирусу для более быстрого и эффективного распространения необязательно проникать глубоко в легкие, более удобный способ для передачи от организма к организму – чихание", – рассказал Летаров.

Он подчеркнул, что процессу размножения способствует и легкая форма заболевания. В этом случае человек не чувствует недомогания, поэтому продолжает появляется в обществе.

"Поэтому такие разновидности ожидаемы. Но является ли именно таким штаммом "Омикрон", говорить сложно. Нужно дождаться фактических данных о клинической картине заболевания", – заключил Летаров.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что в стационар из обсерватора уже госпитализировали 24 человек.

