Вирусолог оценил теорию, что "Омикрон" станет самым нетяжелым штаммом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Пока рано делать выводы, является ли "Омикрон"-штамм легко переносимым. Об этом рассказал доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров в эфире радио КП.
По его словам, новый вариант коронавируса имеет необычный путь возникновения, поэтому пока рано делать выводы о протекании заболевания.
"Например, вирусу для более быстрого и эффективного распространения необязательно проникать глубоко в легкие, более удобный способ для передачи от организма к организму – чихание", – рассказал Летаров.
Он подчеркнул, что процессу размножения способствует и легкая форма заболевания. В этом случае человек не чувствует недомогания, поэтому продолжает появляется в обществе.
"Поэтому такие разновидности ожидаемы. Но является ли именно таким штаммом "Омикрон", говорить сложно. Нужно дождаться фактических данных о клинической картине заболевания", – заключил Летаров.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что в стационар из обсерватора уже госпитализировали 24 человек.
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