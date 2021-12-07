Прибывающие из ЮАР россияне будут проходить тестирование на коронавирус дважды

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Прибывающие из ряда стран Южной Африки россияне будут делать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневную изоляцию. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Первое обследование – в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование – с 10-го по 12-й день со дня прибытия на территорию РФ", – говорится в документе.
При этом сдавать анализы будут только граждане, у которых проявились симптомы заболевания после контакта с инфицированным коронавирусом.
Ранее Анна Попова заявила, что новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. Она отметила, что тесты часто дают положительный результат лишь на вторые сутки после заражения.
До этого у двух человек, прибывших в РФ из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.
"Омикрон" выявляется тестом только на вторые сутки после заражения – Попова
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