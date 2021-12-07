Штамм "Омикрон" заразнее предыдущих – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это сегодня все больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм ["Омикрон"] реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру", – сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Попова отметила, что положительные тесты на "Омикрон" часто проявляются лишь на вторые сутки после заражения, поэтому прибывающие из других стран сдают большое количество ПЦР. По ее словам, новый штамм достаточно широко распространился в мире и сегодня может быть завезен почти из 50 стран.

"Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент", – добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что штамм "Омикрон" может распространяться в два раза быстрее, чем вариант "Дельта". Такие данные были получены на основе результатов обследования заразившихся коронавирусом пациентов из разных провинций ЮАР. При этом данных о степени тяжести течения болезни при "Омикрон"-штамме пока нет.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.