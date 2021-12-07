Попова призвала российских туристов повторно сдавать ПЦР-тест на COVID-19

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Российским туристам, прибывающим из-за рубежа, необходимо повторно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, только начиная со вторых и далее суток появляются 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к общему числу госпитализированных на сегодняшний день или с положительным тестом, или с симптомами ОРВИ", – отметила Попова.

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение.

До этого Анна Попова заявила, что новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности.

Ранее у двух человек, прибывших в РФ из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.

