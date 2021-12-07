Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что прибывающие из ряда стран Южной Африки должны будут делать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневную изоляцию.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. При этом положительные тесты на "Омикрон" часто проявляются лишь на вторые сутки после заражения. По ее словам, новый штамм может быть завезен почти из 50 стран.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию эпидситуации из-за штамма "Омикрон". Он отметил, что кабмин завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с коронавирусом.

