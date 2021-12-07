Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В РФ сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", – говорится в документе.
Ранее стало известно, что прибывающие из ряда стран Южной Африки должны будут делать два теста на коронавирус, а также соблюдать 14-дневную изоляцию.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. При этом положительные тесты на "Омикрон" часто проявляются лишь на вторые сутки после заражения. По ее словам, новый штамм может быть завезен почти из 50 стран.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию эпидситуации из-за штамма "Омикрон". Он отметил, что кабмин завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с коронавирусом.
"Омикрон" выявляется тестом только на вторые сутки после заражения – Попова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: