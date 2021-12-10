Уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 55,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян достиг 55,7%. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины", – отметила она.
По словам Голиковой, хотя бы первым компонентом вакцины привились уже более 74 миллионов россиян, а полный курс вакцинации прошли свыше 67 миллионов человек.
В Москве уровень коллективного иммунитета превысил 72%. Такой же показатель фиксируется в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тыве и некоторых других регионах. Лидирует в этом аспекте Севастополь с показателем 83,7%.
За последние сутки в России выявили 30 873 новых случая коронавируса. Из них на Москву пришлось 3 477 случая, на Санкт-Петербург – 2 267, на Московскую область –1 712, а на Самарскую область – 746.
За последние 24 часа от последствий COVID-19 скончались 1 176 человек, 35 657 человек выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 8 673 518 россиян.
В Москве выявили 3 477 новых случаев COVID-19
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