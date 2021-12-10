В России выявили 30 873 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 30 873 случая коронавируса. В 2 261 (7,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 3 477 случаев, на Санкт-Петербург – 2 267, на Московскую область –1 712, на Самарскую область – 746, на Красноярский край – 733, Краснодарский край – 693, на Пермский край – 688, на Воронежскую область – 682, на Свердловскую область – 663, на Ростовскую область – 654, на Челябинскую область – 626, на Иркутскую область – 605, на Башкирию – 573, на Омскую область – 571, на Нижегородскую область – 548.
С начала пандемии в России зарегистрировано 9 956 679 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай и Тыве.
За последние сутки в стране подтверждено 1 176 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 287 180 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 35 657 человек, за все время – 8 673 518.
Ранее в России стартовало исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей от года до 17 лет.
До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.
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